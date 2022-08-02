Замглавы ГУР: Для ударов из HIMARS используем информацию в режиме реального времени 3 2.08.2022, 14:30

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Раскрыт секрет точности поражения целей врага.

Великобритания и США помогают украинской разведке пополнять банк целей для ударов высокоточным оружием по позициям и складам российских оккупантов на временно захваченной части Украины. Об этом The Telegraph заявил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки.

"Что касается военной разведки, [Британия и США предоставили] почти все – от информации до оборудования", – сказал генерал.

Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что помощь британцев представляет собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".

На вопрос, как поставленные США РСЗО M142 HIMARS столь точно нацеливаются на российские склады и штабы, Скибицкий сказал, что "в этом случае мы используем информацию в режиме реального времени".

Представитель разведки подчеркнул, что США не предоставляют прямую информацию для нацеливания, так как это могло бы подорвать доводы Вашингтона, что они не являются непосредственными участниками войны.

Как сделали вывод из слов генерала в The Telegraph, перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки украинцев, если бы там были недовольны намеченной целью.

"Я не могу сказать вам, используем ли мы [непосредственно] британские и американские спутники, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки", – сказал он.

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