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Ученые рассказали, как друзья детства влияют на доход человека в будущем

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  • 2.08.2022, 14:34
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Ученые рассказали, как друзья детства влияют на доход человека в будущем

Исследователи научно доказали то, о чем многие догадывались.

То, что друзья детства могут влиять на уровень дохода во взрослом возрасте, было известно и раньше. Однако данных по этой теме не хватало, а исследования были слишком небольшими, чтобы строить на их основе значимые выводы.

Ученые из университетов Гарвардского, Стэнфордского и Нью-Йоркского (США) решили узнать больше об этом вопросе и провели исследование на основе данных по 72,2 миллиона пользователей соцсети Facebook в возрасте от 25 до 44 лет, пишет Naked science.

Авторы работы использовали алгоритм ранжирования пользователей по социально-экономическому статусу, возрасту и региону. После этого они подсчитали, насколько более богатые и бедные люди взаимодействуют друг с другом, и придумали термин «экономическая связь», чтобы оценить, сколько друзей того или иного пользователя были выше либо ниже среднего социально-экономического уровня.

Сравнив свои данные с информацией из предыдущих исследований, ученые узнали, что экономическую связь можно назвать одним из самых сильных факторов, определяющих финансовое положение взрослого человека. Доля друзей с высоким уровнем дохода у людей из семей с низким достатком повлияла на то, каков был доход последних в будущем: в среднем он увеличивался на 20 процентов.

Из этого исследователи сделали вывод, что если бы дети из бедных семей чаще общались и дружили с детьми богатых людей, то в перспективе можно было сгладить проблему социального неравенства.

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