Автомобилестроителя Fiat Chrysler признали виновным в мошенничестве 2.08.2022, 14:39

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Ранее аналогичный скандал разгорелся в немецком автопроме.

Автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler заплатит около 300 млн долларов по делу о занижении данных об автомобильных выхлопах в США. В понедельник, 1 августа федеральный суд в Детройте признал его виновным в мошенничестве с показателями выхлопных газов и приговорил к выплате компенсаций, а также к трехлетнему испытательному сроку, сообщило министерство юстиции США, пишет "Немецкая волна".

Тем самым суд одобрил мировое соглашение, которое концерн, входящий в структуру международной автомобильной группы Stellantis, заключил в июне с Минюстом США, признав свою вину. Власти США обвиняли Fiat Chrysler в установлении на более чем 100 тысячах дизельных автомобилей программного обеспечения, которое занижает показатели выхлопных газов. Речь идет о моделях Jeep Grand Cherokee и Ram 2014, 2015 и 2016 годов выпуска.

В 2017 году Минюст США предъявил по этому делу официальное обвинение. В свою очередь руководство концерна отвергало свою вину и любые параллели с разгоревшимся ранее скандалом вокруг Volkswagen. Однако уже в 2019 году Fiat Chrysler был вынужден выплатить сотни миллионов долларов по гражданским искам в США.

"Дизельгейт" и выплаты многомиллионных компенсаций

Ранее аналогичный скандал разгорелся в немецком автопроме. Автомобилестроитель Volkswagen в результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований был вынужден был признать, что установил на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. "Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о многомиллиардных штрафных и компенсационных выплатах в рамках урегулирования скандала.

Впоследствии Volkswagen был приговорен к выплатам компенсаций в Германиии других европейских странах, а также Австралии. Кроме того, виновными в манипуляциях данными дизельных выхлопах были признаны ряд других автомобилестроителей, в том числе, BMW и Opel.

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