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Российские оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами на станции «Каланчак»

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  • 2.08.2022, 14:56
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Российские оккупанты подорвали свой поезд с боеприпасами на станции «Каланчак»

Боясь ударов HIMARS, захватчики применили мощные средства задымления.

На железнодорожной станции "Каланчак" в Херсонской области оккупанты подорвали собственный поезд, которые перевозил военную технику и боеприпасы.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Поезд оккупантов прибыл на станцию 31 июля. На следующий день около 8 утра российские войска начали разгрузку эшелона. С целью маскировки процесса и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления.

"Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", - рассказали в ГУР.

Вероятно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник из-за неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 июля украинские военные ударили по российскому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию Бриловка. Он насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

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