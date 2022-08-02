Самолет, в котором может лететь Пелоси, повернул в сторону Тайваня 1 2.08.2022, 15:05

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Нэнси Пелоси

Отслеживающий полет сервис Flightradar24 перестал работать.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, направляется в Тайвань. Самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня. После этого перестал работать сервис Flightradar24, сообщает 24tv.ua.

Во вторник самолет Пелоси прибыл в Малайзию. Однако, согласно данным компании по дистанционному геопространственному анализу Mizar Vision, туда же прибыл второй правительственный самолет США SPAR20.

По словам экспертов, этот шаг может быть использован для сопровождения самолета Пелоси на Тайвань или же быть направлен на замену предыдущего спецборта.

Напомним, визит Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться 2 августа.

На фоне этой информации Китай снова предупредил США, что военные КНР "не будут сидеть сложа руки" в случае визита "чиновника № 3 в правительстве США" на Тайвань.

В ответ на угрозы госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Китай создаст какое-либо напряжение во время возможного визита американского политика на остров, то ответственность будет полностью лежать на Пекине.

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