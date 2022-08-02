«Это по новым ПДД так можно или по старым?» 2.08.2022, 15:05

На пешеходном переходе в Минске двухколесный транспорт совершил странный маневр.

В новой редакции ПДД, которая вступит в силу осенью, велосипедистам разрешается не спешиваться на пешеходных переходах. Послабление, конечно, но касается оно лишь велосипедистов. На мотоциклах, мопедах и прочих подобных транспортных средствах на пешеходных переходах делать нечего: ни сейчас, ни в будущем, сообщает onliner.by.

Наш читатель был очевидцем того, как на Партизанском проспекте в Минске двое ехали по регулируемому пешеходному переходу на двухколесном транспорте, похожем на мопед. Причем стартовали они с тротуара и выехали на тротуар.

— Это по новым ПДД так можно или по старым? — задается вопросом наш читатель.

Заскочив на тротуар, молодые люди едва не упали.

— Он резко затормозил на тротуаре, а дорога после дождя. Средство передвижение пошло юзом. Товарищи соскочили, — рассказал очевидец.

Если речь действительно о мопеде — механическом транспортном средстве, приводимом в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров и имеющем максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой, не более 50 км/ч — то по переходу и тротуару нельзя ехать ни по каким правилам.

Другое дело — электросамокаты, то есть средства персональной мобильности. Они, к слову, бывают и достаточно мощными, и достаточно большими. Так вот в новой редакции ПДД такой транспорт приравняют к пешеходам, они смогут ехать по велодорожке, а при отсутствии — по тротуару, «не создавая препятствий для пешеходов». Везде — со скоростью менее 25 км/ч. Пассажиров на электросамокатах вне специально оборудованных мест перевозить будет нельзя.

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