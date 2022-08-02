Битва за Донбасс подходит к концу: что дальше 4 2.08.2022, 15:22

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Новым переломным моментом в войне может стать Херсон.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

"Писать что-нибудь в последнее время нет особого желания. Читать новости с тыла иногда странно, а иногда противно. Все это больше напоминает некий параллельный мир или информацию из космоса", — написал Сенцов на своей странице в Facebook.

По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.

"Рашисты перебрасывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление, чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон освободим в ближайшие недели", — предположил он.

Сенцов добавил, что украинская армия тоже измотана, много потерь и раненых, мало техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось.

"Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно. Но ни один боец не сомневается, что мы победим. Каждый готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли, и мы обязательно победим. Слава Украине!", — резюмировал он.

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