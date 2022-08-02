закрыть
2 августа 2022, вторник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кремле работает мощная агентура Украины

9
  • 2.08.2022, 15:25
  • 9,822
В Кремле работает мощная агентура Украины

Разведчики сообщили о важных решениях российского руководства.

В тылу войск РФ и внутри центров принятия решений в Москве действует украинская агентура. Многие украинцы за годы жизни в России успели сделать там серьезную карьеру на государственной службе. Обстановка позволяет "очень легко" проводить работу с врагом. Шпионы были внедрены еще в 2015 году. Именно агенты проинформировали Киев о том, что полномасштабное нападение на Украину готовилось на 15 февраля, но решением президента Путина было перенесено на 24 февраля. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В комментарии The Telegraph он рассказал о том, что как в тылу российской армии, так и в самих центрах принятия решений, есть украинские агенты. Сложившаяся ситуация упрощает работу с врагом. Лондон помогает в охоте на российских шпионов, которые интересуются военной помощью, получаемой Украиной с Запада.

Как утверждает генерал-майор военной разведки, еще в 2015 году его отделу поручили проникнуть в центры принятия решений в РФ. И задача была выполнена – украинская агентура действует в тылу врага.

"Поскольку у нас был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и до недавнего времени один и тот же менталитет. Многие украинцы жили или живут в РФ... И сделали там очень хорошую государственную карьеру. В России много украинцев на руководящих должностях", - отметил Скибицкий.

По его словам, агенты Украины в России тщательно прикрываются, так как там "ведется интенсивная контрразведывательная работа".

Шпионы предупредили Киев о смене даты вторжения России

Примечательно, что конкретно шпионы, которые работают во вражеском тылу, сообщили украинскому государству о переносе даты полномасштабного военного вторжения с 15 на 24 февраля. Приказ отдал лично Путин. Он хотел, чтобы новая дата агрессии совпала с датой нападения в Крыму в 2014 году.

Также Скибицкий отметил, что сеть шпионов от Украины в России "однозначно пользуется спросом" в Соединенных Штатах и Великобритании, поскольку здесь речь идет о безопасности Европы и восточного фланга Североатлантического альянса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников