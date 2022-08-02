Украинские десантники показали работу своих снайперов по оккупантам 2.08.2022, 15:40

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Видео опубликовали бойцы 79-й бригады.

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали работу снайперов 79-й бригады, очищающих украинскую землю от российских захватчиков на Донбассе.

Соответствующее видео было опубликовано во вторник, 2 августа, на странице командования ДШВ в Facebook.

На обнародованных кадрах запечатлена, в частности, ликвидация оккупантов где-то в Донецкой области, снятая с помощью тепловизора.

Кроме того, в ролике также присутствуют комментарии снайперов, рассказывающих об особенностях работы на переднем крае фронта.

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