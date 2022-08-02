«Возможно, лукашисты сами тронулись умом от паники» 4 2.08.2022, 15:57

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Лгать у режима получается все хуже.

У лукашистов больше не получится прикрыть пропагандистским фасадом неприглядную реальность, пишет читатель Telegram-канала «Баста!»

Санкционная удавка все туже и туже сжимается на шеях диктаторской номенклатуры. Раньше они пытались сделать вид, что якобы наша страна процветает благодаря их «крепкой хозяйственности». Сейчас даже держать лицо стало трудно.

Вот даже на Белорусском металлургическом заводе рабочих сокращают, пытаясь прикрыть это какими-то жалкими тезисами о необходимости «переквалификации специалистов для поиска работы в другом месте». Я уже не знаю, за кого лукашисты нас держат. Возможно, они сами тронулись умом от паники. Лгать не получается. Скрыть свою ущербность — тоже. Единственное, что их до сих пор держит у власти, — это силовики.

Лукашизм раздулся как мыльный пузырь. Я с замиранием сердца жду, когда же он лопнет. Совсем скоро санкции доведут номенклатуру до изнеможения. Интересно, как они поступят? Все дружно полетят, пока еще можно, к братьям по несчастью на восток или же вцепятся зубами в свои кресла до конца.

Надеюсь, волна народного гнева вновь заполнит Беларусь и уйти от ответственности у них не получится. Я верю в нас, белорусы. Правда за нами. Победа будет за нами.

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