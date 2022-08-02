Россия заплыла за буйки Герман Обухов

2.08.2022, 15:59

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Герман Обухов

Шансов вернуться на берег все меньше.

Это правило или точнее, – предупреждение, полезно знать всем и не игнорировать. Оно применимо как в обычной жизни, так и в политике. Если в обычной жизни вы рискуете лишь собственной жизнью и можете утонуть или быть съеденным акулой, то в политике все может обернуться гораздо трагичнее для очень многих. Московские "пловцы" давно заплыли за буйки и продолжают плыть дальше без шансов вернуться на берег. Это почти как в том знаменитом послании, приписываемым Николаю 1: "Казнить нельзя помиловать". Так и здесь для Москвы: "победить нельзя ретироваться". У абсолютного большинства российского истэблишмента сегодня есть понимание, что победить Украину нельзя. Одновременно для них невозможна сама мысль – ретироваться. Как это будет выглядеть в реалии не знает никто, даже всевидящее ЦРУ.

Конгресс США близок к тому, чтобы признать Россию спонсором терроризма, чему пока сопротивляются ГосДеп и Белый дом. Хотя обе стороны неправы, а прав Шендерович. На самом деле спонсор терроризма – Европа, которая покупает газ и нефть и тем самым спонсирует государство-террориста Россию. Один умный человек сказал: Тот, кто начинает какие-то действия, не задумываясь о последствиях, болен шизофренией. Похоже, что в лечении нуждается вся верхушка Кремля и его окружение. Совершенно очевидно без всяких сомнений – они не задумывались о последствиях. Москва и сегодня не перестает твердить о некой скорой победе в войне или как там говорят – успешном завершение специальной военной операции. Однако на вопрос: как они себе это представляют? Ответа не будет.

Дело в том, что Москва очень надеялась на получении из Ирана военных дронов, которыми собиралась крушить ВСУ. Путин во время своего визита в Иран 19 июля заручился согласием лидера Ирана Али Хаменеи предоставить России боевые дроны. Но вот "беда"!, 22 июля истребители Израиля сравняли с землей мануфактуру, где производились и хранились эти дроны. Так что Россия осталась без дронов, тогда как Украина начала получать от Соединенных Штатов дроны-камикадзе и на подходе дроны "фантомы" Phoenix Chost, способные находить и уничтожать технику врага. Теперь представим себе, что армия России лишится всей техники: танков, БТРов, САУ и прочего "железа", которое она завезла в Украину. Чем они будут воевать? Калашами, попрятавшись по кустам? К этому арсеналу ВСУ добавятся и западные средства ПРО, способные сбивать девять ракет из десяти. У России остается лишь один аргумент – ЯО. Им можно шантажировать и стращать, но применить нельзя. Круг замкнулся.

Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то толстяка (НАТО), как показалось Варенухе (Путину), с кошачьей мордой, усами и одетого в клетчатое.

Ну, я, - ответил Варенуха (Путин) неприязненно, решив, что этот неизвестно откуда взявшийся толстяк (НАТО) тут же попросит у него контрамарку.

Ах, вы? Очень приятно,- сказал толстяк (НАТО)и, вдруг развернувшись, трахнул Варенуху (Путина) по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на загаженное сиденье. И тут же в уборной появился второй (Джонсон), маленького роста, но необыкновенно плечистый, летом - в зимней шапке с ушами, как опять-таки показалось Варенухе (Путину).

Этот второй, будучи, очевидно, левшой, с левой руки развернулся и съездил сидящего администратора по другому уху. Крик "караул!" не вышел у Варенухи (Путина), потому что у него перехватило дух.

(Мастер и Маргарита) роман имеет продолжение.

Герман Обухов, "Обозреватель"

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