Полк «Азов» ответил Кремлю 1 2.08.2022, 16:16

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Украинские бойцы призвали Запад «дать Путину по зубам».

В полку «Азов» отреагировали на решение России признать защитников Украины «террористами». Так агрессор ищет оправдание своим военным преступлениям, считают бойцы.

«Верховный суд России признал полк «Азов» «террористической организацией». После публичной казни военнопленных полка «Азов» в н.п. Еленовка, Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений», - говорится в заявлении.

Командование полка призывает Государственный департамент США и уполномоченные органы других государств признать РФ государством-спонсором терроризма.

«Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! Весь мир должен объединиться против государства-террориста!», – добавляется в заявлении.

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