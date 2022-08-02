Бюджет наполнят за счет сокращения пенсий и стипендий? 2.08.2022, 16:28

Чиновники проговорились о росте дефицита бюджета на 90%.

Министерство финансов вслед за Белстатом начало скрывать от общественности информацию. В частности, засекретило данные об исполнении бюджета. Сумму его дефицита по итогам семи месяцев года назвал в эфире государственного телевидения министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Как следует из его слов, за два последних месяца дефицит вырос на 90%. «Белсат» разбирался, сколько же денег не хватает в бюджете и представляет ли это опасность для экономики страны.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире государственного телевидения пояснил, почему его ведомство «сознательно не размещает» на своем сайте информации об исполнении бюджета: «Она используется в рамках разнообразного рода инсинуаций». Беларусам эти сведения знать якобы ненужно. «По большому счету, людям необходимо знать ответ вот именно на те вопросы: как будет прирастать зарплата, будут ли у них рабочие места и будут ли выплачиваться пенсии», – считает чиновник.

Вместе с тем Селиверстов сообщил, что на 1 августа дефицит республиканского бюджета достиг Br 1,9 млрд. На сайте Минфина уже нет информации об исполнении государственного бюджета в 2022 году, но в начале лета там еще было сообщение об исполнении бюджета в январе – мае этого года. Согласно нему, дефицит бюджета по итогам пяти месяцев составлял чуть более Br 1 млрд. После нового заявления главы Министерства финансов очевидно, что дефицит бюджета в течение только двух летних месяцев вырос на Br 900 млн, или 90%. Кстати, в январе – июле прошлого года этот показатель был почти в четыре раза меньше – Br 500 млн.

Причина дефицита бюджета, по словам чиновника, – сокращение экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов: «Мы видим, что в денежном выражении недополучено до миллиарда рублей». Потери могли бы быть больше, но ситуацию спасает рост цен. Например, калийные удобрения подорожали в несколько раз, «поэтому эта ситуация отыгрывается».

Чиновник также напомнил, что в этом году в бюджете страны предусматривается недостача около Br 2,8 млрд и пока все «идет по плану». «Доходы республиканского бюджета где-то, наверное, на 0,3% меньше, чем изначально планировалось», – уточнил он.

Вообще дефицит бюджета у нас наблюдался не единожды, говорит Анастасия Лузгина, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC. Чиновники могут планировать дефицит бюджета, такая практика – довольно частое явление и в других странах мира. Например, в Евросоюзе допускается дефицит бюджета даже до 3%.

«Если дефицит составляет несколько процентов от ВВП, то это абсолютно нормальное явление. Но это должно быть запланировано, и должны быть источники для покрытия недостачи средств», – обращает внимание на обстоятельства баланса эксперт BEROC.

Анастасия говорит, что сейчас запланировать дополнительные источники поступления средств довольно сложно. Одним из таких источников может стать реализация государственных облигаций на внутреннем рынке. При этом чиновники могут стимулировать банки приобретать эти облигации. Ранее наша страна также размещала облигации и на внешних рынках. За счет внешних ресурсов в том числе можно было финансировать определенные инвестиционные проекты, которые сейчас государство вынуждено реализовывать за счет увеличения дефицита государственного бюджета. С учетом того, что у нас уже произошел технический дефолт, привлекать ресурсы на внешних рынках стало очень сложно.

Дело в том, что еще 15 июля международное рейтинговое агентство Moody’s объявило дефолт Беларуси в еврооблигациях: наша страна не выполнила условий выплаты, так как предложила рубли вместо валюты, на которую договаривались.

При этом сложности растут и на внутреннем рынке. Ранее, как говорит Анастасия Лузгина, население также активно приобретало облигации, так как ставки по облигациям были более выгодны, чем по депозитам. В общем облигации считаются довольно надежным инструментом.

«Правда, сейчас ситуация совсем другая. Поскольку неизвестно, не пересмотрит ли вдруг государство условия. Да и актуальным стал вопрос, есть ли финансы у тех же предприятий, банков и людей, чтобы приобрести облигации. Очевидно, что риски в последнее время существенно выросли. Платежеспособность нашей страны и на внутреннем рынке становится также все менее надежна», – подчеркивает представительница BEROC.

В качестве выхода в финансировании недостачи бюджета государство также еще может устроить дополнительную эмиссию денег, говорит Анастасия Лузгина. Вот только против такой практики, которая ситуацию решит лишь частично, но в итоге приведет к инфляции, выступает Национальный банк.

«Если подытожить, то дефицит бюджета – это нормальное явление для страны. Но он должен быть прогнозируемым и небольшим по объему, а также должны быть источники для покрытия дефицита. Государство также должно не наращивать дефицита, но как минимум держать его на одном и том же уровне или покрывать его», – отмечает Анастасия Лузгина.

Поэтому проблема не в дефиците бюджета, подчеркивает аналитик, а в том, как развивается экономика страны, что происходит с торговлей и так далее. В условиях, когда наращивается дефицит бюджета, когда не выплачиваются средства по облигациям, проблемы у государства увеличиваются. В следующем же году также нам предстоит выплачивать по государственным облигациям займа. Как будут выплачиваться эти 800 млн евро в 2023 году, не совсем ясно, говорит Анастасия Лузгина. Аналитик подчеркивает, что сейчас в экономике страны видим рост дополнительных рисков. Ситуация может ухудшиться в связи с рядом неблагоприятных условий.

Вообще в ситуации, когда возникает ряд проблем в экономике, дефицит бюджета может привести и к изменениям в исполнении бюджета. Чиновники в случае острой нехватки средств могут пойти на сокращение расходов, отмечает эксперт. В результате может пострадать социальная сфера, так как будет не хватать средств на выплату пенсий, стипендий и так далее.

С другой стороны, средства, которые чиновники направят на погашение дефицита бюджета, могли бы пойти на другие нужды, в том числе и на развитие каких-то инвестиционных проектов, которые бы обеспечили новые рабочие места.

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