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Комиссия Сейма Латвии поддержала признание РФ террористическим государством

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  • 2.08.2022, 17:21
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Комиссия Сейма Латвии поддержала признание РФ террористическим государством

Также в резолюции упоминается режим Лукашенко.

В Латвии одобрили проект резолюции о признании насильственных действий Российской Федерации против Украины и ее жителей терроризмом. При этом РФ признали государством, спонсирующим терроризм.

Об этом сообщает телерадиокомпания LSM.

Комиссия Сейма по иностранным делам отметила, что РФ целенаправленно нападает на украинцев, используя страдания и запугивания как инструмент для попыток деморализовать народ и ВСУ, парализовать дееспособность государства, для попыток оккупировать Украину. Депутаты отметили, что Россия совершает это насилие для достижения политических целей.

При этом члены комиссии категорически осудили военную агрессию РФ и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке Беларуси, а также призвали союзников срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ.

"В утвержденном комиссией заявлении содержится призыв и к другим странам выразить такое же отношение к России - прямо признать ее государством, поддерживающим терроризм", - заявил глава комиссии Рихард Колс.

Теперь резолюцию должен принять Сейм на ближайшем заседании, которое возможно состоится 11 августа.

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