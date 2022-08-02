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В Березинском биосферном заповеднике обнаружили чернику белого цвета

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  • 2.08.2022, 17:29
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В Березинском биосферном заповеднике обнаружили чернику белого цвета

Последний раз такое редкое явление фиксировалось ботаниками заповедника в 1979 году.

В Березинском биосферном заповеднике возле болота среди зарослей черничника инспекторы нашли кустарнички белой черники. Последний раз такое редкое явление фиксировалось ботаниками заповедника в 1979 году, пишет zerkalo.io.

Необычный белый цвет ягод — это генная мутация данного вида растений. В таких ягодах отсутствует пигментное вещество антоциан, которое отвечает за темно-синюю окраску. Поэтому плоды становятся бесцветными, то есть белыми. На вкус черника-альбинос ничем не отличается от обычной черной.

Последний раз такое редкое явление фиксировалось ботаниками Березинского биосферного заповедника в 1979 году — более 40 лет назад. Ученые даже пробовали пересадить один кустик белой черники в заповедный дендропарк, но он здесь ягод не давал.

А местные жители говорят, что наблюдают необычную чернику в том самом месте уже не один десяток лет. Рекомендуется не собирать такую ягоду привычным способом, то есть обобрав всю куртину, а дать возможность семенам растения распространиться. Тогда вероятность снова встретить белую чернику в Березинском биосферном заповеднике с каждым годом будет все выше.

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