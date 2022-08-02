Самолет Нэнси Пелоси приземлился в столице Тайваня

Самолет Нэнси Пелоси приземлился в столице Тайваня42
- 2.08.2022, 17:50
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Его сопровождали истребители ВВС страны.
Борт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэй. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня. Китай также поднимал свои истребители во время приближения самолета Пелоси к аэропорту тайваньской столицы.
Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 18: 30 по минском времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.
Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.