Самолет Нэнси Пелоси приземлился в столице Тайваня 42 2.08.2022, 17:50

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Его сопровождали истребители ВВС страны.

Борт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэй. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня. Китай также поднимал свои истребители во время приближения самолета Пелоси к аэропорту тайваньской столицы.

Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 18: 30 по минском времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

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