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В Беларуси наблюдается массовый отток работников

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  • 2.08.2022, 18:30
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В Беларуси наблюдается массовый отток работников

С начала года рынок труда потерял больше работников, чем в острый период пандемии в 2020-м.

В Беларуси продолжают активней увольнять работников, чем нанимать. В первом полугодии эта разница составила 58,8 тысячи человек, следует из данных Белстата. В прошлом году она составляла 47,5 тысячи человек.

В первой половине года в Беларуси компании наняли чуть более 277 тысяч работников, а уволили за это время почти 332 тысячи. Причем количество увольнений с каждым месяцем увеличивается. А число нанятых снижалось с марта по май, но возобновило рост в июне. Например, в образовании в мае наняли 3,8 тысячи человек, а в июне — 9,9 тысячи. Похожая картина была и с увольнениями в этой отрасли: 7,7 и 12,5 тысячи соответственно.

В процентном соотношении больше всего работников лишилась IT-сфера — там за шесть месяцев уволили в два раза больше людей, чем наняли. 11 тысяч работников потеряла промышленность, восемь — образование, семь — строительство.

Активней нанимали в этот период, чем увольняли, в горнодобывающей промышленности, фармпроизводстве, в сфере снабжения электроэнергией, водой и газом.

Разница в количестве нанятых и уволенных работников в Беларуси увеличивается не один год. Так, в 2017 году увольнений было на 35,8 тысячи больше, чем найма, в 2019-м — 40,5 тысячи, а в 2020-м — на 41,6 тысячи.

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