Характер войны полностью изменился 6 Юрий Бутусов

2.08.2022, 19:04

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Юрий Бутусов

Семь главных пунктов.

Сохранение жизни людей и их эффективное применение является ключевым условием одержания победы в длительной многолетней войне, которая ожидает Украину. Украинская пехота является хребтом войны, а поскольку пехотой у нас работают также и Тероборона, и десантники, и морпехи, и спецназ, и Нацгвардия, и пограничники, то обобщим их так — войска переднего края.

В первые месяцы войны было понятно, что из-за отсутствия своевременной мобилизации, подготовки, слаженности и вооружения, наша пехота была вынуждена идти в бой так, как есть, получая оружие из машин, воевать героизмом, чтобы спасти страну. Украинская армия своей железной волей, мотивацией и жертвенностью переломила ход войны. Но прошло пять месяцев и характер войны полностью изменился. Россия понесла большие потери и начала применять тактику артиллерийского наступления, усиливает собственную пехоту, начала большую мобилизацию. Цель российской армии — выбить украинскую пехоту, лишить украинцев переднего края.

Думаю, каким образом можно во многом упорядочить ситуацию, без потери значительных ресурсов, поскольку сейчас ВСУ получили время для изменений?

1. Организация. Практика самостоятельного применения вновь созданных неслаженных пехотных подразделений и соединений на этом этапе войны требует пересмотра. Когда враг проводит позиционное наступление, количество подразделений и людей с автоматами не имеет значения — имеет значение организация и боеспособность в каждой конкретной точке. Ядром организации боевых действий на фронте являются штабы кадровых бригад, только вокруг них создается на практике порядок, и все новосозданные соединения логически подчинять кадровым. И не временно, как это делается, когда подразделения даются и убираются одно за другим, тогда никакой слаженности не возникает. По моему мнению, все бригады ТРО, стрелковые батальоны, подразделения других структур сил обороны должны подчиняться кадровым бригадам на постоянной основе. Желательно, чтобы все подразделения и соединения из определенной области были введены в состав одной-двух местных боевых бригад. Кадровые бригады будут увеличены, вероятно, до размеров дивизии, поэтому нуждаются в усилении их штабы.

2. Комплектование. Один боеспособный взвод пехоты решает на фронте больше задач, чем один небоеспособный батальон. Пришло время изменять порядок комплектования войск и пересмотреть практику заполнения штатов кем-то, кто записан в очереди военкомата. Для каждого рода войск нужен отбор, особенно для тех, кто несет на себе основную нагрузку войны — пехота, артиллерия, танки. Бойцы должны получить соответствующий уровень боевой подготовки, интенсивной, не менее месяца. Подразделения ТРО, стрелковые батальоны, корпус резерва — прежде всего, должны выделять время и проводить отбор и подготовку личного состава, должны быть боевым резервом для боевых бригад.

3. Применение. В первые месяцы войны времени на планирование не было — часто бывало, что вот карта, рубеж, вперед. Так требовала обстановка. Но сейчас время изменилось. Большое количество потерь происходит именно при неподготовленном передвижении различных подразделений на новые рубежи, когда в хаотической обстановке бойцы сталкиваются с позициями противника или входят на неподготовленные для обороны рубежи, которые уже находятся под ударом или не имеют взаимодействия с соседями и теряют фланги и огневую поддержку. Кроме опыта и обученности, кажется, что правильного применения на каждом участке фронта должен быть определен штаб кадровой бригады, отвечающий за введение в бой и применение, живучесть соединений и вводимых в бой подразделений в данной полосе. Нужна централизация ответственности на фронте на каждом участке. ОТУ определяют рубежи, но должен быть тот, кто несет ответственность за введение в бой на передовой. Практика отрыва отдельных батальонов из штатной бригады значительно снижает боеспособность части, бригады наиболее эффективно применяются в полном составе.

4. Подготовка. Смерть солдата — это трагедия для общества, невосполнимая утрата для украинской нации и дыра для государственного бюджета. 15 млн гривен компенсации, социальные льготы для семьи, миллионы, уже потраченные государством и волонтерами на подготовку и содержание. Это можно в значительной степени предотвратить, если вместо того, чтобы платить за смерть героя, вложить в его подготовку, чтобы он остался жив. В начале войны для подготовки времени уже не было, но сейчас — это острая необходимость. Если подразделение выдвигается на фронт без навыков ориентирования, тактической медицины, практической стрельбы, инженерного дела, маскировки, ближнего боя с бронетехникой, применения дронов и приборов оптической разведки, без навыков действий ночью, организации службы на передовой, выживания, значит, его подготовка осуществлена неэффективно и мы гораздо больше потратим на погребение, а не на уничтожение врага. Больше всего заинтересованы в подготовке пополнения боевые бригады, у которых есть кадры, им нужно доверить подготовку солдат и сержантов. Целесообразно создать штатные учебные подразделения для начальной и дополнительной подготовки.

5. Выдвижение командиров и лидерство. Войну физически делают командиры отделений, взводов, рот, операторы вооружения, и на эти должности не нужны просто люди с выслугой или образованием, которыми можно заполнить штат по закону. Законы нужно совершенствовать. Здесь нужны, прежде всего, лидеры, у которых «прокачана» ответственность за жизнь подчиненных и способность вести за собой. Научить можно кого угодно, но быть командиром и лидером — это характер, который закаляется длительное время. Первым этапом подготовки должен быть поиск и выдвижение лидеров на всех уровнях, таких лидеров прежде всего должно определять обучение.

6. У людей есть предел выносливости. У любого из нас. И доводить людей до предела истощения сейчас не нужно — у нас есть возможность подготовить достаточное количество боеспособных войск, чтобы своевременно проводить ротацию, постепенно вводить людей в бой, сохранять управляемость, боеспособность. Для продолжительной войны войскам переднего края нужен отдых, ротации, пополнение командным составом. Тем, кто дошел до предела, нужно переформирование, нужны сильные командиры. Люди становятся более устойчивыми, когда они чувствуют устойчивость возле себе. Благодаря высоким боевым качествам ВСУ сейчас у нас уже есть время для более плотной работы с людьми.

7. Ключевая оперативная процедура НАТО — After action review, то есть послеоперационный разбор, требует немедленного применения в ВСУ. Именно такая процедура внутреннего служебного оценивания позволила бы быстро анализировать предпосылки успешных операций, анализировать удачную тактику и управление, которые должны быть широко распространены. А также требуется анализ неуспешных операций, значительных потерь, который был бы закрыт. Такая оценка позволит быстро вводить изменения и избежит многих печальных коллективных видеообращений и постов в соцсетях, которые никому не идут на пользу. Врага нужно преобладать в тактике, в организации, для этого нужно критически относиться к самим себе, опережать врага в переменах, повышать качество.

Все эти пункты не нуждаются в каких-либо значительных дополнительных средствах.

Юрий Бутусов, Facebook

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