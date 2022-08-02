Места в электронной очереди на выезд в Польшу продают с рук 4 2.08.2022, 19:21

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Ценник доходит до 100 евро.

Сегодня утром Государственный пограничный комитет снова сообщал об очередях легковых автомобилей, которые фиксировали вблизи пунктов пропуска на польском и литовском направлении. Пограничное ведомство отмечает, что коллеги с сопредельных сторон границы не полностью выполняют договоренности по пропуску транспорта. Соответственно, не спасает ситуацию и система электронной очереди, которая действует с белорусской стороны, да и в этом вопросе, оказывается, есть нюансы.

По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня, 2 августа, на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Брест» скопилось более 100 автомобилей. Соответствующая информация опубликована на сайте пограничного ведомства. При этом в «Бресте» функционирует система электронной очереди, где можно забронировать время для пересечения границы за 90 суток, но не позднее 3 часов до поездки.

Те, кто уже пересекал границу, сообщают, что даже с занятой электронной очередью в такой ситуации придется ждать долго. Ну а без нее — целую вечность.

— Ехали по брони с 10:00 до 11:00 27 июля. Через «Берестовицу» в Белосток, попали только в 3 часа дня. Обратно, 29-го числа, утром приехали к границе, в 8:00. А там... (все очень плохо. — Прим. Onlíner), поляков прошли за 3,5 часа. У наших почему-то только в красном канале висела программа, в итоге — еще 4 часа, — рассказал на нашем форуме пользователь с ником marada.

— Без брони я бы даже не совался в воскресенье с обеда и до конца понедельника, — добавляет кто-то.

Даже среднее время прохождения границы здесь прогнозируют неохотно. Говорят, многое зависит от конкретного дня, конкретного часа, везения, кармы — всего на свете.

— От 6—7 часов с бронью и до 30 часов без брони — это то, что проходил я, — говорит форумчанин с ником Валерий_К.

— Ехал через «Брест». Бронь была на 16—17. Запустили только в 16:50. В 21:10 выехали с польского пропуска. Нигде не трясли, ехали семьей с детьми, — поделился опытом Rosette.

«Данная проблема породила бизнес по продаже и покупке мест в очереди. В профильных группах люди предлагают как купить, так и продать место, а также могут за вас постоять в очереди. Ценник различный: от 50 рублей до 100 евро, все зависит от близости к накопителю перед границей», — пишет портал pogranec.by.

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