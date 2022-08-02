На Новополоцкой ТЭЦ маляр задушил бригадира, чтобы уйти с работы 19 2.08.2022, 19:28

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Бригадира нашли другие работники без признаков жизни.

В Новополоцке конфликт на рабочем месте закончился убийством. Трагедия случилась несколько месяцев назад, теперь мужчине уже вынесен приговор. Подробности сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Согласно материалам дела, бригада подрядчиков ремонтировала химический цех Новополоцкой ТЭЦ. Один из рабочих, маляр, решил, не дожидаясь конца дня, уйти домой и пошел переодеваться. Тут в бытовку зашел бригадир, который спросил рабочего, почему тот уходит. У них началась ссора, и маляр ударил бригадира кулаком. Завязалась драка, бригадир упал и покатился по лестнице. Маляр еще несколько раз его ударил, а затем обхватил его шею согнутой рукой и задушил.

Затем рабочий собрал вещи и ушел из цеха, выкинув телефон по дороге. Побродив по лесу и по Полоцку, он заметил патрульную машину ГАИ, подозвал ее и сознался в убийстве.

Бригадира тем временем нашли другие работники без признаков жизни, приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Приговор мужчине был вынесен в Новополоцке 6 мая. Его осудили на 7,5 лет лишения свободы, также обязали выплатить 50 тысяч рублей брату убитого и 75 тысяч — сожительнице (они давно жили вместе с убитым и собирались пожениться, после его смерти женщина взяла его фамилию).

Однако обе стороны обжаловали приговор: осужденный считал, что не должен платить сожительнице своей жертвы, а потерпевшие — что наказание слишком мягкое. Жалобы рассмотрел Витебский областной суд 19 июля и оставил приговор без изменений. Соответствующий документ был опубликован в банке судебных решений 1 августа.

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