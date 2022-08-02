США ввели санкции против Алины Кабаевой 11 2.08.2022, 19:48

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Алина Кабаева

Под ограничения попал еще ряд российских бизнесменов.

США ввели ограничения против ряда российских бизнесменов и предпринимателей. Среди персон, включенных в список санкций, фигурирует и Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую называют любовницей президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает официальный сайт Минфина США.

Кабаева также является главой совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ).

В расширенный санкционный список попали еще 12 человек, среди которых коллаборанты, марионетки Кремля Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (Херсонская область) и Константин Иващенко (Мариуполь).

США также расширили санкции против ряда организаций, в том числе Магнитогорского металлургического комбината, фонда Сколково и Московского физико-технологического института.

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