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До +29°С будет в Беларуси 3 августа

  • 2.08.2022, 20:02
До +29°С будет в Беларуси 3 августа

Преимущественно без осадков.

До плюс 29 градусов будет в Беларуси 3 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Только местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит 9-15 градусов, в юго-восточных районах - 16-19 градусов. Днем будет 23-29 градусов.

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