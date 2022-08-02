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Белоруса насмерть закусали пчелы

  • 2.08.2022, 20:15
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Белоруса насмерть закусали пчелы

Житель Бреста умер от анафилактического шока.

Подробности трагедии рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси. Мужчина выехал из Бреста, чтобы помочь сыну во время работы на пасеке, которая находится в одной из деревень Малоритского района.

Когда отец и сын начали работать, старшего мужчину несколько раз укусили пчелы в район шеи и головы. Пострадавший почувствовал жгучую боль, а места укусов покраснели и отекли.

После мужчине стало совсем плохо. Вызванные родственниками на место трагедии медики спасти пострадавшего не смогли. Реанимационные мероприятия не имели успеха, человек умер.

На место происшествия прибыли следователи и эксперты, которые пришли к выводу, что смерть произошла от анафилактического шока.

Несмотря на то, что пчелы считаются очень полезными насекомыми, всего один их укус может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, которая может иметь трагические последствия.

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