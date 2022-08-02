Нэнси Пелоси: Почему я возглавляю делегацию Конгресса на Тайване? 2.08.2022, 20:53

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Нэнси Пелоси

Она объяснила в специальной статье, почему приехала на Тайвань, несмотря на протест Китая.

Приблизительно 43 года назад Конгресс США большинством голосов принял, а президент Джимми Картер затем подписал закон «Об отношениях с Тайванем», один из самых главных столбов американской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Закон «Об отношениях с Тайванем» установил американские обязательства перед демократическим Тайванем, обеспечивая рамки для экономических и дипломатических отношений, быстро переросших в ключевое партнерство. Это способствовало глубокой дружбе, основанной на общих интересах и ценностях: самоопределении и самоуправлении, демократии и свободе, достоинстве и правах человека. Об этом в специальной статье для Washington Post пишет спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая сегодня прибыла с визитом на Тайвань. Далее zn.ua приводит перевод этой статьи.

Закон дал торжественное обещание, что США будут поддерживать тайваньскую оброну: «Рассматривать любые усилия определить будущее Тайваня не мирными средствами как угрозу миру и безопасности западному Тихоокеанскому региону, а также серьезную причину для беспокойства США». Сегодня Америка должна вспомнить этот обет. Мы должны поддерживать Тайвань, ставший островом устойчивости. Тайвань – лидер в управлении: прямо сейчас в борьбе с пандемией COVID-19 и борьбе за сохранение окружающей среды, а также в климатических действиях. Он лидер в вопросах мира, безопасности и экономической динамики с его предпринимательским духом, культурой инноваций и технологическим мастерством, которому позавидует весь мир.

Тем не менее, тревогу вызывает то, что эта динамичная и устойчивая демократия, которую Freedom House признал одной из самых свободных в мире и которую гордо возглавляет женщина – президент Цай Инвень – оказалась под угрозой. В последние годы Пекин серьезно усилил напряжение в отношениях с Тайванем. КНР нарастила патрулирование бомбардировщиков, истребителей, шпионских воздушных аппаратов поблизости и даже над тайваньской зоной воздушной обороны, что заставило Министерство обороны США заключить, что китайская армия, «скорее всего, готовится к вероятной попытке объединить Тайвань и КНР грубой силой».

Китай также ведет битву в киберпространстве, устраивая множество атак против правительственных ведомств Тайваня каждый день. В то же время, Пекин давит на тайваньскую экономику, заставляя глобальные корпорации разорвать отношения с островом, запугивая сотрудничающие с Тайванем страны и останавливая поток туристов из КНР. На фоне усиления агрессии Компартии Китая визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как единодушное заявление, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, в его самозащите и защите его свободы.

Наш визит – один из целого ряда делегаций Конгресса на остров – никоим образом не противоречит давней политике единого Китая, определенной законом «Об отношениях с Тайванем» от 1979 года, а также Американо-Китайскими совместными коммюнике и Шестью гарантиями. США продолжают выступать против односторонних усилий, нацеленных сменить статус-кво. Наш визит – это часть более широкой поездки по странам Тихоокеанского региона, среди которых Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Он сосредоточен на вопросах общей безопасности, экономического партнерства и демократического управления. Наши дискуссии с тайваньскими партнерами будут сфокусированы на подтверждении нашей поддержки острова и продвижении наших общих интересов, включая развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американская солидарность с Тайванем сейчас важна, как никогда, не только для 23 миллионов человек на острове, но и для миллионов тех, кого угнетает и кому угрожает КНР.

32 года назад я в составе двухпартийной делегации Конгресса поехала в Китай, где на площади Тяньаньмэнь мы развернули черно-белый баннер с надписью: «За умерших за демократию в Китае». Полиция преследовала нас, когда мы уходили с площади. С тех пор ужасная ситуация по правам человека и пренебрежение верховенством закона со стороны Пекина продолжается. А лидер Си Цзиньпин еще сильнее держится за власть.

Жестокое подавление Компартией политических свобод и прав человека в Гонконге, где арестовали даже католического кардинала Джозефа Чена, привело к тому, что обещание об «одной стране, двух системах» просто выбросили на помойку. В Тибете Компартия уже давно ведет кампанию по уничтожению тибетского языка, культуры, религии и идентичности. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Пекин совершает геноцид против мусульман-уйгуров и других меньшинств. А по всей материковой части страны Компартия продолжает преследовать и арестовывать активистов, лидеров борьбы за свободу религии и всех посмеющих бросить вызов режиму.

Мы не можем стоять в стороне, пока Компартия продолжает угрожать Тайваню и демократии как таковой. Мы совершили это путешествие во времена, когда мир предстал перед выбором между автократией и демократией. Во времена, когда Россия ведет свою спланированную незаконную войну против Украины, убивая тысячи невиновных, включая детей, очень важно, чтобы Америка и наши союзники дали четко понять, что мы не сдаемся перед автократами.

Когда в апреле я возглавила прибывшую в Киев делегацию Конгресса, я передала президенту Владимиру Зеленскому, что мы восхищаемся тем, как его народ защищает демократию Украины и демократию как таковую во всем мире. Поездкой на Тайвань мы отдаем должное нашей верности демократии, подтверждаем, что свободу Тайваня и всех демократий следует уважать.

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