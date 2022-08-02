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Ермак: Среди украинцев очень много настоящих самураев

  • 2.08.2022, 21:04
Ермак: Среди украинцев очень много настоящих самураев
Андрей Ермак
Фото: РБК Украина

Среди россиян таких нет.

Украинцев и японцев объединяет готовность сражаться за свою землю. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил японскому телеканалу NHKв интервью, цитаты из которого опубликовал 2 августа сайт ОП.

«О сильных сторонах нашей нации мы знали давно. Самое важное, что о них сегодня знает весь мир – какие украинцы героические, сильные и как смогли показать всему миру, что мы не боимся, что мы готовы сражаться за свою землю, свою свободу и независимость. [...] Среди россиян нет настоящих самураев, а среди украинцев их, как оказалось, очень много», – сказал Ермак.

Он поблагодарил Японию за поддержку Украины и предположил, что японцы в борьбе украинцев видят себя.

«Украинский народ уже пять месяцев демонстрирует силу сопротивления и способность воевать, поэтому помощь Украине сегодня, ее поддержка – это инвестиции в будущее, в безопасность, в то, что можно спокойно выпить кофе в Париже или Берлине и мирно жить во многих европейских столицах европейских государств и не только. Если сегодня Украина не остановит Россию, то почему Россия должна остановиться где-то еще? Они увидят, что мир не в состоянии их остановить», – объяснил Ермак.

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