Более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня 13 2.08.2022, 21:15

10,276

Это связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Во вторник, 2 августа, в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 китайский военный самолет.

Об этом сообщает оборонное ведомство острова.

По его информации, в операции приняли участие восемь истребителей J-11, 10 J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два разведывательных самолета Y-9 и Y-8.

В ведомстве отмечают, что самолеты зашли в зону действия ПВО на юго-западе от острова. При этом они приближались к условной линии разграничения между Китаем и Тайванем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».