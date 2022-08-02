Легенда мирового хоккея обратился к отстраненным российским спортсменам 3 2.08.2022, 21:31

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Доминик Гашек

Доминик Гашек заявил об ответственности россиян за войну РФ в Украине.

Чешский хоккеист Доминик Гашек обратился к отстраненным российским спортсменам.

«Мы не можем конкурировать и принимать среди нас спортсменов, армия которых ежедневно убивает сотни, а возможно, и тысячи людей, в том числе детей, на территории суверенной демократической страны. Вы являетесь частью своей страны, решившей напасть на другой народ — другое государство. Вы избрали своего президента и своих членов парламента, которые приняли решение об этом убийстве и во многих случаях об убийстве гражданских лиц.

Нужно признать, что каждый из вас несет определенную долю ответственности за это, а значит, и за погибшие в Украине жизни, в том числе и российские. Не вините в сложившейся ситуации никого, а прежде всего себя и людей, которые послали свою армию в Украину, чтобы убивать и оккупировать ее территорию. Нигде я не слышал из ваших уст призыва к вашему президенту Путину прекратить это убийство. И я мог бы продолжать. Вы боитесь? Или вы его поддерживаете?», — приводит слова Гашека isport.cz.

Доминик Гашек по прозвищу «Доминатор» выступал на позиции вратаря. Он является олимпийским чемпионом Нагано-1998, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого российский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.

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