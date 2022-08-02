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Белорусский гандболист Кулеш стал игроком немецкого «Ганновера»

  • 2.08.2022, 22:05
Белорусский гандболист Кулеш стал игроком немецкого «Ганновера»
Владислав Кулеш

Последние сезоны он играл в Польше.

Владислав Кулеш стал игроком немецкого клуба «Ганновер». Контракт с 26-летним белорусским гандболистом подписан на один год.

Пресс-служба клуба отмечает, что белорус имеет «богатый международный опыт». Обращает внимание она и на его рост — 206 см. В Ганновер гандболист приезжает с семьей — с женой и сыном. Он признается, что давно мечтал о том, чтобы поиграть в Бундеслиге, которая считается сильнейшей в мире.

Кулеш — бывший гандболист минского СКА, левый полусредний национальной сборной Беларуси. Последние сезоны играл в Польше.

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