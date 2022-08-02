Белорусский гандболист Кулеш стал игроком немецкого «Ганновера»
- 2.08.2022, 22:05
Последние сезоны он играл в Польше.
Владислав Кулеш стал игроком немецкого клуба «Ганновер». Контракт с 26-летним белорусским гандболистом подписан на один год.
Пресс-служба клуба отмечает, что белорус имеет «богатый международный опыт». Обращает внимание она и на его рост — 206 см. В Ганновер гандболист приезжает с семьей — с женой и сыном. Он признается, что давно мечтал о том, чтобы поиграть в Бундеслиге, которая считается сильнейшей в мире.
Кулеш — бывший гандболист минского СКА, левый полусредний национальной сборной Беларуси. Последние сезоны играл в Польше.