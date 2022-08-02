Зеленский: Слово «HIMARS» стало для Украины синонимом слова «справедливость» 1 2.08.2022, 22:36

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Президент Украины поблагодарил Байдена за боеприпасы для РСЗО.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые вошли в новый пакет американской военной помощи для ВСУ.

«Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают на поле боя. В этом контексте хочу поблагодарить президента США Байдена и всему американскому народу за новый пакет военной помощи для Украины», — сказал он в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы сделают все, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря РСЗО HIMARS.

«Слово HIMARS стало для нашей страны почти синонимом слова справедливость», — добавил президент Украины.

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