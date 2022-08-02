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Зеленский: Слово «HIMARS» стало для Украины синонимом слова «справедливость»

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  • 2.08.2022, 22:36
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Зеленский: Слово «HIMARS» стало для Украины синонимом слова «справедливость»

Президент Украины поблагодарил Байдена за боеприпасы для РСЗО.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые вошли в новый пакет американской военной помощи для ВСУ.

«Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают на поле боя. В этом контексте хочу поблагодарить президента США Байдена и всему американскому народу за новый пакет военной помощи для Украины», — сказал он в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы сделают все, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря РСЗО HIMARS.

«Слово HIMARS стало для нашей страны почти синонимом слова справедливость», — добавил президент Украины.

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