Зеленский призвал ЕС ввести новые санкции против России 2.08.2022, 22:52

Владимир Зеленский

Нужно заполнить паузу.

Европейский союз должен поддержать заданный США и Канадой тренд на ужесточение санкций против России. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Он отметил очередные решения об ужесточении санкций против России со стороны США и Канады, которые сегодня расширили черные списки.

«Это правильный путь и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, одобрив новый пакет санкций против страны-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели», - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Канада расширила санкции против России, внеся в списки 43 военных чиновников и 17 организаций, которые причастны к преступлениям в Буче.

А Вашингтон ввел санкции против Алины Кабаевой, ряда российских олигархов и украинских коллаборантов. Кроме того, Госдеп одобрил визовые ограничения в отношении почти 900 россиян.

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