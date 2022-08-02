Спортивный директор «Ганновера»: Кулеш — настоящий бомбардир с большим опытом
- 2.08.2022, 23:15
Свен-Серен Кристоферсен рад подписанию контракта с белорусским гандболистом.
Спортивный директор «Ганновера» Свен-Серен Кристоферсен прокомментировал подписание белоруса Владислава Кулеша.
«После борьбы с травмами игроков задней линии в прошлом сезоне мы хотели обезопасить себя от подобного в этом. Поэтому сейчас мы можем дать, к примеру, Мартину Ханне больше времени на восстановление.
Владислав сознательно выбрал «Ганновер» и бундеслигу. С ним мы получаем настоящего бомбардира, имеющего большой международный опыт в сборной и в Лиге чемпионов. Против него трудно играть из-за его габаритов. Мы контактировали с ним ранее и очень счастливы, что переход состоялся», — цитирует функционера пресс-служба клуба.
Владислав Кулеш перешел в «Ганновер» из польского «Кельце».