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Спортивный директор «Ганновера»: Кулеш — настоящий бомбардир с большим опытом

  • 2.08.2022, 23:15
Спортивный директор «Ганновера»: Кулеш — настоящий бомбардир с большим опытом

Свен-Серен Кристоферсен рад подписанию контракта с белорусским гандболистом.

Спортивный директор «Ганновера» Свен-Серен Кристоферсен прокомментировал подписание белоруса Владислава Кулеша.

«После борьбы с травмами игроков задней линии в прошлом сезоне мы хотели обезопасить себя от подобного в этом. Поэтому сейчас мы можем дать, к примеру, Мартину Ханне больше времени на восстановление.

Владислав сознательно выбрал «Ганновер» и бундеслигу. С ним мы получаем настоящего бомбардира, имеющего большой международный опыт в сборной и в Лиге чемпионов. Против него трудно играть из-за его габаритов. Мы контактировали с ним ранее и очень счастливы, что переход состоялся», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Владислав Кулеш перешел в «Ганновер» из польского «Кельце».

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