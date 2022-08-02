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Британия подготовила два корабля для передачи Украине

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  • 2.08.2022, 23:22
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Британия подготовила два корабля для передачи Украине

Это специализированные суда, которые занимаются разминированием.

Великобритания уже подготовила два корабля для передачи Украине.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Два корабля уже готовы для передачи Украине и мы сейчас ведем разговор, нам нужны будут, учитывая ситуацию в Черном море, еще корабли. Сейчас, в этот момент мы говорим о кораблях, которые занимаются разминированием», - сказал Пристайко.

Посол отметил, что это специализированные боевые суда, на которых уже проходят обучение украинские экипажи.

«В последнее время, когда мы говорим о помощи Британии, мы имеем в виду или то, что уже произошло, или то, что произойдет уже в ближайшее время – это реальная помощь. Наши экипажи обучаются наряду со своими британским коллегами. Я видел, когда был на корабле, как наши матросы рядом с матросами, офицеры на мостике рядом с офицерами, управляют, тренируются, управляют. Все выглядит так, что готовность к боевому применению будет, считаю, через пару недель», - отметил Пристайко.

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