Залог за временный ввоз машины в Беларусь теперь считают не в евро 2.08.2022, 23:36

О чем следует помнить?

В последние годы многие белорусы едут жить за границу, покупают там автомобили, а затем на них приезжают на родину. При пересечении границы гражданин Беларуси на иностранном автомобиле должен оставлять за него залог в таможенных органах. Ранее эта процедура, равно как и возврат залога, осуществлялась в евро. Но с 25 июля 2022 года ситуация изменилась, сообщает «АвтоГродно».

Теперь оплата залога за машину с европейской регистрацией (финансовая гарантия) осуществляется только в белорусских рублях по курсу НБРБ на день регистрации пассажирской таможенной декларации. То же касается и возврата.

По-прежнему граждане Беларуси с европейской регистрацией при пересечении границы должны следовать на красный канал. За рулём временно ввезённого автомобиля может находиться человек, на имя которого будет заполнена декларация, или любое другое лицо, имеющее право управления, но в присутствии декларанта. Самостоятельно посторонний человек управлять таким автомобилем не может.

В каком размере нужно платить залог за автомобиль на границе Беларуси?

Это зависит от года выпуска машины, её стоимости (если авто до трёх лет) и объёма двигателя. По сути, залог на границе равен растаможке. Его можно высчитать на сайте таможенного органа с помощью калькулятора.

Белорусское издание приводит несколько примеров:

— за 3-летний автомобиль стоимостью 20 000 евро и с объёмом мотора 1 800 см3 нужно заплатить €9 900;

— за 3-летнюю машину по цене 20 000 евро и с объёмом двигателя 2 000 см3 — €11 000;

— За авто в возрасте 3—5 лет с объёмом 1 500 см3 — €2 550;

— за такой же автомобиль с двигателем 1 800 см3 — €4 500;

— за машину старше 5 лет с мотором на 1 500 см3 — €4 800;

— за такой же экземпляр с установкой объёмом 1 800 см3 — €6 300 и т. д.

Какую сумму путешественник потеряет на конвертации?

Как правило, у людей, которые живут за пределами РБ, нет в наличии такого числа белорусских рублей. Поэтому в пунктах пропуска работают обменники. Однако стоит помнить, что при возврате залога путешественник может потерять определённую сумму за счёт конверсии.

Например, за автомобиль старше 5 лет с популярным мотором объёмом 2 000 см3 нужно оставить залог в 9 600 евро. Согласно курсу Нацбанка на 2 августа это 25 953 белорусских рубля. В ПП «Берестовица» работает обменник «Беларусбанка». Чтобы путешественнику получить указанную сумму, ему нужно сдать 9 868 евро, а при возврате залога автовладельцу выдадут €9 472. Получается, разница составляет 396 евро.

Конечно, ситуация зависит и от самого курса. Если евро «просядет» во время поездки автолюбителя по Беларуси, то в такой ситуации путешественник не потеряет, а приобретёт.

Есть и ещё одна проблема: в обменнике может не оказаться валюты в том объёме, в котором автомобилист хочет вернуть залог. В таком случае он может получить часть залога в валюте (сколько будет у кассира), а остальную сумму забрать в белорусских рублях.

А что, если залог не забирать?

Так тоже можно. Журналисты портала делятся опытом своих знакомых — гродненцев, ездящих из Польши в Беларусь на польских автомобилях один-два раза в месяц. При подобной частоте «рейдов» залог проще не возвращать на выезде из РБ — тогда его не нужно повторно уплачивать при въезде. Это экономит примерно полчаса-час во время одного пересечения границы.

Один из читателей «АвтоГродно» позвонил в таможню и уточнил, в каких деньгах ему вернут оставленный ранее залог. Ответили, что в евро, так как он внесён в этой валюте.

Лучше бы не покупал автомобиль в Польше

Издание поговорило также с белорусом, который не раз рассказывал, что сожалеет о покупке машины в Польше. Вот какие аргументы против он приводит:

— Во-первых, на польские автомобили дорогая страховка. От 1 500 злотых за первую страховку. Если она закончилась, штраф приходит автоматически, причём он нарастает. И неважно, ездит твой автомобиль или нет. За отсутствие страховки приходит штраф в 1 200 злотых — за первые три дня без полиса, 3 010 злотых — за 4—14 дней. 6 020 злотых — если страховки нет больше двух недель.

Во-вторых, с польским автомобилем при поездке в Беларусь читатель портала теряет около двух часов, потому что стоит в очереди за всеми на красном канале.

В-третьих, польское авто в Польше получает штрафы с камер: за превышение скорости, неправильную парковку, движение по полосе для общественного транспорта. На нарушителей с белорусскими номерами такие штрафы не приходят.

Для сравнения: на иностранную машину в РП выдают страховку стоимостью около 840 злотых.

— Как долго с белорусским автомобилем можно быть в Польше? — поинтересовались журналисты.

— По закону наш автомобиль может находиться в Польше 6 месяцев из 12-месячного периода. Но, по моему опыту, за этим вообще никто не следит. А вот водительские права нужно менять, но это совсем другая история, — говорит собеседник «АвтоГродно».

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