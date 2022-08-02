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Командир батальона «Свобода»: Украина готова к вторжению Беларуси

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  • 2.08.2022, 23:43
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Командир батальона «Свобода»: Украина готова к вторжению Беларуси
Петр Кузык

По его словам, вопрос вторжения на территорию Украины для Лукашенко уже решен.

Командир батальона «Свобода» Петр Кузык считает, что Лукашенко уже принял решение о вторжении на территорию Украины.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».

"Военные не занимаются прогнозами. Военные готовятся к возможным сценариям. Это же касается и возможного вторжения Беларуси. Если существует такая угроза, то к этому нужно готовиться. Как только враг узнает, что мы не рассматриваем Беларусь как угрозу, то белорусская армия сразу пересечет границу с Украиной», - объяснил Кузык.

Кузык убежден, что Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину.

«Украина уже готова к вторжению из Беларуси. Не нужно преуменьшать боеспособность белорусского военного контингента. Поскольку белорусская армия состоит из людей, которым нечего терять. Это именно те люди, которые испачкались в крови, выполняя преступные приказы Лукашенко. Они понимают, что как только Россия проиграет эту войну, автоматически будет конец диктатору Лукашенко и его режиму. Поэтому вопрос вторжения на территорию Украины для Лукашенко уже решен. И поверьте, это произойдет в самый трудный момент для Украины», - добавил он.

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