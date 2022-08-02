Майами передаст Ирпеню выкупленное у американцев оружие 2.08.2022, 23:54

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Его собрали в рамках акции «Guns 4 Ukraine».

Майами на этой неделе передаст украинскому Ирпеню 167 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в своем Telegram-канале.

В июне полиция Майами начала акцию по выкупу оружия у горожан под названием «Guns 4 Ukraine». Желающим отдать ненужное оружие платили от 50 до 200 долларов за единицу.

Также полицейские добавили к выкупленным пистолетам и автоматам конфискованные.

«Сейчас юридическая процедура передачи оружия Ирпеню завершается. Получена соответствующая лицензия и необходимые разрешения. Фактически сегодня мы нарабатываем модель по которой, я искренне верю, в дальнейшем Ирпень и другие города Украины смогут получать оружие для своей обороны. В частности, сейчас продолжаются переговоры с городом Хьюстон», - отметил Маркушин.

Полученное оружие передадут ирпенским полицейским и бойцам территориальной обороны.

Кроме того, сегодня горсовет проголосовал за то, чтобы Ирпень и Майами стали городами-побратимами. Соответствующее решение в Майами приняли в конце июля.

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