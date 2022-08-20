Дунай так обмелел, что из воды показались затонувшие военные корабли 20.08.2022, 1:00

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Фотофакт.

Солнце бьет не только по нам. Жара в Европе повлекла за собой обмеление рек. Подобная проблема затронула и самую крупную реку Западной Европы — Дунай. Уровень воды в некоторых районах снизился до критических показателей, а на поверхности показались остовы старых военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны, пишет «Онлайнер».

На Болгарском национальном телевидении рассказали, что уровень воды на некоторых отрезках течения Дуная упал до критических показателей. Возле городка Оряхово река дошла до отметки минус 69 см от «точки ноль» — минимального предела. Ненамного лучше обстоит дело в районе Русы, Силистры, Нового Села.

С необычной ситуацией столкнулись в населенных пунктах, расположенных на Дунае у границы Румынии и Сербии. Возле Прахово из обмелевшего Дуная показались остовы 20 немецких военных кораблей, которые во время Второй мировой войны были затоплены под натиском советских войск.

Такое неожиданное появление железа из воды немало взволновало местных жителей. Во-первых, из-за остовов кораблей сузилась площадь судоходства, а во-вторых, на кораблях до сих пор остаются боеприпасы, которые могут угрожать рыбакам и речным судам. Для утилизации останков немецких судов был запущен тендер, но проект пока не реализован.

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