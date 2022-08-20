Беларусь и Россия пропустят следующий сезон во всех турнирах IIHF 20.08.2022, 22:22

Президент организации подчеркнул, что решения по хоккейным сборным будет обновляться от сезона к сезону.

Международная федерация хоккея (IIHF) не будет допускать сборные России и Беларуси до международных соревнований в 2023 году. Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф, пишет «Прессбол».

В феврале совет IIHF отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.

Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Позднее независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение сборных России от участия в международных соревнованиях.

- Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения по ним будут обновляться от сезона к сезону, — сказал Тардиф.

Кроме того, президент IIHF отметил, что организация оставила вопрос санкций в отношении хоккеистов за выступление в чемпионатах России и Беларуси на усмотрение национальных федераций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».