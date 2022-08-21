Что ждет российскую армию в Херсоне? 21.08.2022, 1:00

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Жданов озвучил три варианта.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что на российских военных во временно оккупированном Херсоне ждет три варианта развития событий.

Один из них, по мнению Жданова, — это российские оккупанты могут попытаться сбежать из правобережной части Херсонской области вплавь, поскольку мосты через Днепр повреждены точными ударами ВСУ. Второй вариант – смерть, третий – сдаться в плен.

- Какая-то часть группировки, конечно, уйдет. Остановить это будет нельзя. Рассказывали херсонцы, что, когда был первый удар по Антоновскому мосту, россияне быстро раскупили на базаре все плавсредства: лодки, надувные матрасы и прочее. И похоронили где-то у себя. Часть группировка конечно же уйдет, часть — погибнет, часть может сдаться в плен. Из 25 тысяч, даже если мы третью часть пленим — это будет огромный обменный фонд для того, чтобы забирать наших ребят из плена, — отметил он.

Жданов подчеркнул, что российская техника, которая сейчас находится на правом берегу, не может быть опрокинута назад на левый.

- Они сегодня не могут маневрировать войсками вдоль линии фронта. Там, на правом берегу, замкнута самая большая и боеспособная часть находящихся на территории Украины российских войск. Все остальное растянуто вдоль линии фронта. За счет этого мы достигли паритета, — подчеркнул эксперт.

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