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Politico: США передадут ВСУ высокоточные снаряды Excalibur

  • 21.08.2022, 4:00
Politico: США передадут ВСУ высокоточные снаряды Excalibur

Один такой снаряд может заменить по меньшей мере 10 обычных снарядов для гаубиц.

США уже в ближайшем будущем планируют отправить в Украину в распоряжении ВСУ управляемые снаряды модели Excalibur. Их используют для артиллерии 155 миллиметров. Об этом сообщает авторитетное американское издание Politico (перевод - glavred.info).

Собеседник издания заявил, что США собираются отправить в Украину управляемые снаряды для гаубиц Excalibur. Однако они якобы не входят в ближайший пакет помощи от Пентагона для ВСУ.

Справка. Excalibur ‒ высокоточные снаряды повышенной дальности. Отклонение от цели достигает не менее двух метров. Как говорят американские офицеры, один такой снаряд может заменить в среднем по меньшей мере десять обычных.

Excalibur совместимы с 155-миллиметровой британской гаубицей M777, шведской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Archer и немецкая гаубица PzH 2000.

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