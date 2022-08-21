Росстат в четвертый раз поменяет методику подсчета инфляции, чтобы замедлить рост цен 21.08.2022, 5:00

В РФ инфляция уже побила 20-летний рекорд.

Росстат готовится в четвертый раз за год переписать методику подсчета инфляции, чтобы по-новому считать болезненный для власти показатель, установивший после войны 20-летний рекорд, пишет Finanz.

В состав товаров и услуг, по которым рассчитывается рост цен, планируется включить стоимость жилищных услуг, таких как страховка и ремонт.

Речь идет о так называемой вмененной арендной плате. Просчитать ее включение в индекс потребительских цен Росстат поручил РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым заключен контракт на 2,7 млн рублей. Если он будет выполнен успешно, по-новому инфляцию могут начать считать уже в 2023 году.

Подскочив до 17,8% в апреле, инфляция снизилась до 15,1% в начале августа, но этого мало для Минэкономразвития, которое прогнозирует замедление втрое - до 5,5% в следующем году.

Новая методика Росстата в этом поможет. Включение в расчет индекса потребительских цен фактической и вмененной арендной платы в начале кризиса может заметно сокращать общий показатель инфляции, поскольку в таких условиях арендная плата снижается в относительном выражении, указывает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Кроме того, рассчитанная по-новому инфляция избавится от резких скачков: цены на аренду, в отличие от стоимости продуктов или импорта, не так волатильны, указывает директор ИНП РАН Александр Широв.

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