Украинский боксер Усик в ярком поединке одолел Джошуа и защитил титулы чемпиона мира

Украинский боксер Усик в ярком поединке одолел Джошуа и защитил титулы чемпиона мира3
- 21.08.2022, 8:12
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Боец посвятил свою победу Вооруженным Силам Украины.
В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF та IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в реванше и защитил титулы.
Поединок длился все 12 раундов. Британец агрессивно начал бой, однако Усик сумел перехватить инициативу. В восьмом и девятом раундах Джошуа провел несколько атак в корпус, но украинец вновь перехватил инициативу в десятом раунде и довел бой до победы раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.
Сражение состоялось на арене Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия.
«Я посвящаю эту победу Украине, я посвящаю эту победу Вооруженным Силам Украины и всем, кто ее защищает», – сказал Усик после боя.
Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.