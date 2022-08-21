На юге Украины ликвидирован командный пункт десантного полка и два склада армии РФ

На юге Украины ликвидирован командный пункт десантного полка и два склада армии РФ2
- 21.08.2022, 8:23
- 2,118
Оккупантов разгромили в Чернобаевке и Старицах.
В субботу, 20 августа, подразделения Вооруженных сил Украины на южном фронте поразили вражеский командный пункт и два склада боеприпасов, один из которых — в уже легендарной Чернобаевке.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В этот день украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике противника.
«Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах», — сказано в сообщении.
В течение 20 августа армия РФ на юге Украины РФ потеряла:
75 солдат;
1 корпусную самоходную пушку «Гиацинт-С»;
2 танка Т-72;
6 единиц бронированной техники.