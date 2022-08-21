На юге Украины ликвидирован командный пункт десантного полка и два склада армии РФ 2 21.08.2022, 8:23

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Оккупантов разгромили в Чернобаевке и Старицах.

В субботу, 20 августа, подразделения Вооруженных сил Украины на южном фронте поразили вражеский командный пункт и два склада боеприпасов, один из которых — в уже легендарной Чернобаевке.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В этот день украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике противника.

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах», — сказано в сообщении.

В течение 20 августа армия РФ на юге Украины РФ потеряла:

75 солдат;

1 корпусную самоходную пушку «Гиацинт-С»;

2 танка Т-72;

6 единиц бронированной техники.

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