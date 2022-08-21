Воздух в Москве переполнен гарью 21.08.2022, 8:29

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Жителям российской столицы советуют закрывать окна.

В воскресенье, 21 августа, из-за дыма от лесных пожаров в Рязанской области в столице РФ будет тяжело дышать.

Жителей Москвы предупредили о максимальной концентрации гари в воздухе из-за пожаров в Рязанской области.

Соответствующее сообщение в Telegram-канале опубликовал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик призвал москвичей в воскресенье, 21 августа, закрыть окна в жилых помещениях.

«Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации», — призвал Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил, что запах гари в Москве из-за пожаров в Рязанской области может продержаться в ближайшие 36-48 часов, поскольку направление ветра не изменится.

Напомним, ранее Москву уже накрывал сильный смог из-за лесных пожаров в Рязанской области. В столице РФ был слышен запах гари, с неба падал пепел.

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