Воздух в Москве переполнен гарью
- 21.08.2022, 8:29
- 2,384
Жителям российской столицы советуют закрывать окна.
В воскресенье, 21 августа, из-за дыма от лесных пожаров в Рязанской области в столице РФ будет тяжело дышать.
Жителей Москвы предупредили о максимальной концентрации гари в воздухе из-за пожаров в Рязанской области.
Соответствующее сообщение в Telegram-канале опубликовал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик призвал москвичей в воскресенье, 21 августа, закрыть окна в жилых помещениях.
«Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации», — призвал Тишковец.
Ранее Тишковец сообщил, что запах гари в Москве из-за пожаров в Рязанской области может продержаться в ближайшие 36-48 часов, поскольку направление ветра не изменится.
Напомним, ранее Москву уже накрывал сильный смог из-за лесных пожаров в Рязанской области. В столице РФ был слышен запах гари, с неба падал пепел.