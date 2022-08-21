Эрдоган взял с Путина огромную плату 21.08.2022, 8:33

3,488

Президент Турции разыграл главу Кремля на переговорах с Зеленским во Львове.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своей встречей с Владимиром Зеленским во Львове фактически разыграл президента РФ Владимира Путина. Турецкий лидер сделал вид, будто пытается убедить Зеленского пойти на перемирие.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала». По его словам, Эрдоган не скрывал, что планирует уговаривать президента Украины согласиться на прекращение огня, то есть на капитуляцию.

«Эрдоган обещал Путину сделать то, что не смогли для него сделать 16 июня Макрон, Драги и Шольц. Их, как известно, украинцы послали туда же, куда и российский корабль», – сказал Пионтковский.

Он добавил, что президент Турции, очень хитрый человек и политик, отлично понимал, что его уговоры ничего не дадут. Однако он должен был показать российскому диктатору, что хоть как-то пытался выполнить его просьбу.

При этом, предвидев «результат» уговоров, Эрдоган взял с Путина огромную плату – свободу действий в Нагорном Карабахе и Сирии.

Это демонстрирует, в каком отчаянии пребывает президент РФ, если согласился заплатить такую цену и предать союзников за пустое обещание, отметил Пионтковский.

Эрдоган сделал вид, будто пытается убедить Зеленского пойти на перемирие

«Эрдоган не пытался склонить Зеленского к перемирию, а делал вид, что делает это. Зеленский и Эрдоган прекрасно понимали, в какую игру они играют», – считает политолог.