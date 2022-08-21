На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников

21.08.2022, 8:39

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Ситуация на предприятии отражает коллапс всей системы.

На предприятии ОАО «Гродно Азот» цеха регулярно не возвращаются с планового ремонта. Последним примером стал совсем новый цех по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений, который введен в эксплуатацию 28 февраля 2019 года. Проект стоимостью 220 млн. рублей был надеждой для выхода из кризиса предприятия. Новые рабочие места, современное оборудование, снижение себестоимости должны были вывести предприятие на мировой рынок и повысить конкурентоспособность, а нагрузка должна была увеличить выпуск товарной продукции – карбамидно-аммиачной смеси (КАС) - до 1,2 млн т в год.

Но надеждам лукашистов не суждено сбыться при текущем режиме. Львиная доля белорусского КАС экспортировались в Центральную и Западную Европу. Но после введения масштабных санкций против диктаторского режима руководство предприятия вынуждено было сначала рекордно снизить отгрузку, а теперь и вовсе прекратить ее.

Еще до начала планового ремонта, который начался 4 августа, рабочие заметили, что поезда с цистернами не покидают завод. Оказалось, что для имитации выработки руководство предприятия приняло меры просто заполнять цистерны, чтобы освобождать резервуары с готовой продукцией. Были ситуации, когда железнодорожные пути были забиты настолько, что не позволяли прибыть пустым цистернам для заполнения.

На сегодняшний день известно, что из планового ремонта собираются пока возвращать только старый цех. Связано это с экономией в связи с крайне низкой нагрузкой. Обслуживающий сменный персонал сократили до минимума, а оставшиеся незадействованные в рабочем процессе сотрудники вынуждены ходить в пятидневку, занимаясь подсобными работами.

Не менее печальная ситуация происходит с другими ранее прибыльными цехами на предприятии. Рабочие цехов по производству карбамида и сульфата аммония сообщают, что склады завалены более чем на 60%. Но руководство продолжает имитацию нормальной работы предприятия, закапывая себя в долговой яме.

С кризисом, в который вошло предприятие, новые проекты больше не в тренде. Хотя еще в 2018 году была создана межведомственную рабочая группа, по реализации инвестпроекта «Строительство азотного комплекса». Мечты запустить новое производство в 2024 году так и остались на бумаге, а сроки переносятся все дальше.

Винить лукашистам больше никого не остается, кроме себя и диктатора. Нарвавшись на колоссальные санкции, Лукашенко подписал приговор не только себе, но и своим прикорытникам. Сейчас предприятия Беларуси вынуждены имитировать работу, но в убыток себе. Закупая энергоресурсы и сырье, не имея при этом экспорта - равно полному коллапсу изначально гнилой системы.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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