Россия перебрасывает в Беларусь новые средства ПВО 21.08.2022, 8:42

Украинский Генштаб предупредил о возможности новых ударов с белорусской территории.

В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 21 августа отмечается, что Россия перебрасывает на территорию Беларуси дополнительные средства противовоздушной обороны.

«На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны», — отмечается в сводке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».