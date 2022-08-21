«Мы есть»: Арестович объяснил, какая у него на самом деле должность
- 21.08.2022, 8:47
Своим оппонентам он посоветовал искать указ президента Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович – не советник руководителя ОП. В свою очередь тот ответил, кем на самом деле является.
О своей должности Арестович рассказал в эфире ютюб-канала «ФЕЙГИН LIVE», сообщает «24 канал». Он отметил, что категорий советников есть несколько.
По словам Арестовича, всего есть 3 категории советников:
советник президента,
советник председателя ОП,
советник ОП.
Меньше всего есть советников Офиса, ведь это особая категория людей – этот статус предполагает многофункциональные условия.
«Это то, что в старой дореволюционной России называлось «чиновник особых поручений». Нас немного, но мы есть», – отметил Арестович.
Он добавил, что его должность называется «внештатный советник Офиса президента Украины».
«На эту должность назначают, на минуточку, указом президента Украины. И снимают указом президента. Так вот, вы найдете указ президента о моем назначении и нигде не найдете указ о снятии», – заметил Арестович.
Советник ОП добавил, что когда журналисты или нардепы зачем-то пишут многочисленные запросы, которые не могут корректно сформулировать, это говорит только об их уровне.
«Я сегодня имел бурную дискуссию с Михаилом Подоляком. Говорю: «Миша, дай втянуться дуракам. Зачем ты хочешь выйти с опровержением? Я считаю, сколько депутатов, нардепов, журналистов подхватили эту тему. Пусть наляпают, а потом покажем», – рассказал Арестович.
Однако Подоляк ответил, что это ненужный хайп и общество следует правдиво проинформировать.
«Я являюсь одним из немногих в мире, кто может ежедневно развлекаться, не периодически, а ежедневно вводить свою фамилию, нажимать Enter и смотреть, сколько оттуда смешных вещей вылезает. И все эти люди обсуждают меня», – заявил Арестович.
Советник ОП подытожил, что это хорошо, ведь он может продвигать в головы людей «любые мысли», если он их так интересует. Однако, по словам Арестовича, хорошо и то, что он продвигает только правильные мысли.