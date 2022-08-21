Рабочий из Борисова жарит пиво, газировку и воду из реки, а его видео набирают миллионы просмотров 21.08.2022, 8:52

Мужчина работает в «Борисовских электрических сетях».

Знаете ли вы, что будет, если пожарить воду? А пиво или газировку? Это точно знает борисовчанин Кирилл Петров, который именно этим и занимается в своем TikTok. Подробности необычного увлечения мужчины узнал блог «Отражение».

Кириллу Петрову 39 лет, мужчина живет в Борисове, работает в «Борисовских электрических сетях». Семья у Кирилла небольшая: жена и сын. Вместе с последним мужчина и решил завести аккаунт в TikTok. К слову, это уже четвертый, первые три не получили большой популярности.

— Завел его просто чтобы быть в TikTok и смотреть, что там есть интересного. А началось все с того, что я нашел аккаунт кота-повара That Little Puff. Он проверяет разные блюда. У аккаунта больше 30 миллионов подписчиков, — рассказывает Кирилл. — Там был один ролик, когда он наливает «Спрайт» на сковородку и жарит. В итоге получается желе. И мне так интересно стало: неужели действительно из этой газировки можно сделать желейный блин? Я взял «Спрайт», сковородку, начал жарить и снимал все это на видео. Понятное дело, блин не получился, осталась просто карамель. И этот первый ролик у меня набрал почти два миллиона просмотров.

Дальше началась активность комментаторов: люди стали предлагать, что еще «проверить» таким образом. Одним из вариантов был «Спрайт», но уже без сахара. Поджарив его, Кирилл увидел, что сахара там и правда не было — ролик в итоге набрал 18 миллионов просмотров. Затем все закрутилось: подписчики предлагают напитки, Кирилл проверяет.

— Когда ролики набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев, грех не воспользоваться этим, — шутит собеседник. — А еще я очень люблю снимать видео и заниматься монтажом. Реализовываю свои идеи вот в таком виде. Конечно, тяжело работать с напитками, потому что очень узкая тема: налил на сковородку, пожарил, показал результат. Но стараюсь искать новые подходы.

Кириллу помогает восьмилетний сын, который мечтает стать блогером. И постоянно хвастается перед друзьями и знакомыми тем, какой классный канал он ведет вместе с папой.

— На улице уже узнают. Правда, до последнего не верят, что я это я, обычно просто смотрят. Только некоторые подходят, разговаривают. Необычные ощущения, — смеется блогер. А вот отношения родных к его увлечению немного другие:

— Ну как родственники могут относиться к тому, что человек в 40 лет «упал в детство»? Но многие родные и друзья меня поддерживают, некоторым даже скидываю видео, чтобы посмотрели заранее.

Блог мужчины вышел на международный уровень, что, как ни странно, усложняет задачу. Ведь каждый просит снять ролик про свой напиток, а попробуй найди в Беларуси что-то из Казахстана, Украины или России. Кирилл привлек к делу даже друзей-дальнобойщиков, которые привозят ему заказы.

— Из Польши привозили напитки, из других стран — прошу людей, они не отказываются, — делится Кирилл. — Самая сумасшедшая вода, которую я использовал — лимитированная версия Coca-Cola, выпущенная только для США. Два месяца она шла ко мне.

На данный момент борисовчанин снял уже почти 200 роликов с разными напитками. И признается: никогда бы раньше не подумал, что газировок может быть настолько много. А это еще далеко не конец списка разнообразных вариантов воды с пузырьками.

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