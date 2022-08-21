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В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы

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  • 21.08.2022, 9:08
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В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы

Уничтожен склад боекомплекта российской армии.

В захваченной боевиками «ДНР» Горловке Донецкой области в воскресенье утром, 21 сентября, произошли мощные взрывы.

В Горловке что-то взрывалось, был мощный пожар - в небо поднимался высокий столб дыма, свидетельствуют видео, которые опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».

В оккупированном городе был уничтожен склад боекомплекта, сообщил в мессенджере «Оперативний ВСУ».

«Минус склад БК в Горловке», - говорится в сообщении.

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