В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы

В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы6
- 21.08.2022, 9:08
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Уничтожен склад боекомплекта российской армии.
В захваченной боевиками «ДНР» Горловке Донецкой области в воскресенье утром, 21 сентября, произошли мощные взрывы.
В Горловке что-то взрывалось, был мощный пожар - в небо поднимался высокий столб дыма, свидетельствуют видео, которые опубликовал Telegram-канал «Типичный Донецк».
В оккупированном городе был уничтожен склад боекомплекта, сообщил в мессенджере «Оперативний ВСУ».
«Минус склад БК в Горловке», - говорится в сообщении.