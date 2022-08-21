«Тут что директор, что уборщица — одно и тоже» 1 21.08.2022, 9:26

5,556

Как живут за границей сестры из Гродно, ставшие героинями фильма Дудя.

Жанна Захаркевич и Надежда Степанцова — одни из самых известных сестер Беларуси. Боролись, были осуждены, убежали, прославились. Легко ли начинать жизнь с нуля, когда тебе около 50; сколько мест работы они сменили в Польше и на что хватает зарплаты, сестры рассказали «Радыё Свобода».

Жанна и Надежда вышли на марш протеста 6 сентября 2020 года в Гродно. Вместе с ними вышли 5 тысяч человек. Уголовное дело за марш 6 сентября — самое массовое дело за протесты в Гродно. По нему забирали около сотни человек. В тот день произошло несколько столкновений людей с силовиками. За одно такое столкновение сестрам присудили 3 и 3,5 года «химии».

Сестры рассказывают, что после приговора они купили карту, подъехали к границе с Литвой и 12 часов шли по лесу и болоту. Проваливались по пояс в воду и уже имели сомнения, что когда-нибудь выйдут к людям, и, возможно, погибнут в лесу. В конце концов они вышли к литовским пограничникам.

Потом сестры попали в фильм Юрия Дудя, где рассказали о своем побеге. Фильм посмотрели 10 миллионов человек.

Недавно стало известно, что в Беларуси дело сестер пересмотрели, теперь заочно, и назначили вместо «химии» колонию.

Надежда в Беларуси работала инженером в строительстве, сначала в государственной организации, потом в частной; Жанна — юристом в отделе кадров в Гродненской поликлинике. Им 51 и 49 лет, имеют высшее образование. Польский язык понимают, но пока на нем не говорят.

Переезжали четыре раза

В Литве женщины провели два месяца, пока ждали завершения расследования незаконного перехода ими границы. Там они не имели права работать.

Год назад они переехали в Польшу. Сначала около месяца прожили в Варшаве. Жилье им оплатил фонд Humana.

Потом направились к немецкой границе в город Зелена Гура, где по объявлениям нашли работу на упаковке. Зарабатывали около 500 долларов в месяц.

«Нам там очень нравилось. Там не было нормы за день, был хороший коллектив, работа интересная. Мы там с удовольствием задерживались; когда приглашали в субботу, то тоже шли с удовольствием», — вспоминает Жанна.

«Не чувствую такого унижения со стороны руководства»

Но вскоре они решили передвинуться ближе к Беларуси, в Белосток, где живет большая диаспора белорусов. Сняли двухкомнатную квартиру вблизи центра, площадью около 40 «квадратов». Потом Надежда переехала в отдельную подобную квартиру.

Надежда и Жанна пошли в клининговую компанию — убирают офисы. Оплата минимальная — 14 злотых в час. За месяц — 2000 злотых (430 долларов).

Надежда отмечает важный плюс для себя — она при такой подвижной работе сильно похудела.

«У меня появляются мысли, что если я вернусь в Беларусь и снова займусь сидячей работой, то могу набрать вес, поэтому хочу дальше двигаться», — объясняет Надежда.

Жанна делает акцент на уважительном отношении к сотрудникам в компании.

«Я работаю уборщицей, но не испытываю такого давления и унижения со стороны руководства. Работа в кадрах — это постоянные контакты с директорами, постоянное дергание, унижение. Тебя заставляют делать вопреки законодательству. Хотя та работа мне очень нравится. Здесь ты ходишь по заводу, будто профессор. С тобой все поздороваются, поговорят, улыбнутся, спросят, как дела, как себя чувствуешь», — говорит она.

Надежда вспоминает забавный случай, когда выбросила бутерброды своего директора, так как думала, что он уже ушел с работы.

«Потом извинялась. Он говорит: «Ничего». Поговорили на общие темы. Могла бы я себе позволить такое в Беларуси, где уборщицу за человека не считают? Отношение с уважением», — подытоживает Надежда.

«Устроюсь я здесь или нет, но однозначно поеду строить Новую Беларусь»

В Белостоке гродненки встречаются с друзьями после акций, ходят в гости и принимают гостей, принимают участие в фестивалях и городских событиях.

«Мне в Белостоке лучше», — говорит Жанна.

Сестры не дома уже больше года, хотя думали, что выедут на несколько месяцев.

Они не переживают того, что им в их отсутствие заменили «химию» на колонию.

«Пока мы в Польше, в Беларуси нас могут хоть расстрелять», — иронизирует Жанна.

«Мы гордимся этим. Видно, потому, что здесь мы ведем такую деятельность, то решили дополнительно осудить, — продолжает Надежда. — Мы говорим открыто. Мы и здесь призываем, чтобы люди не сдавались, чтобы показывали это сопротивление, ведь в Беларуси это невозможно сделать. Мы должны хотя бы здесь показывать, что мы помним, что мы не забыли ничего, иначе все уснет, как в 2006-м, как в 2010-м».

Гродненки верят, что вернутся домой, хотя и не рассчитывали на такой долгий отъезд. Говорят, что если останутся еще дольше, то начнут более досконально учить польский язык, «признавать» в Польше свои дипломы, чтобы получить лучшую работу.

«Конечно, не хотелось бы допускать даже мысли такой. Хочется домой, на родную землю, к родным людям», — наконец говорит Надежда.

«Устроюсь я здесь или нет, однозначно поеду строить Новую Беларусь, когда с меня снимут все обвинения», — уверяет Жанна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».